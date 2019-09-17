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Куди потрапляють конфісковані
авто на "єврономерах"

Куди потрапляють конфісковані авто на "єврономерах"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 12:23

Куди потрапляють конфісковані авто на "єврономерах"

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі на єврономерах, які вже конфіскували для продажу, але не продали за три сесії торгів, віддають безкоштовно.

Дивися повний текст Куди потрапляють конфісковані авто на \"єврономерах\".
R2
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