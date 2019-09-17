Додано: Пон 14 жов, 2019 14:05

Никуда эти авто не попадают! Т.к. заинтересованные лица в таможне не смогли пропихнуть, что есть очень странно, корупционный закон в раде в 16 и 17 году. А теперь им тем более никто не даст это сделать.



А про суды, да, это выход т.к. 7 лет прожил во Франции, приехал на своем авто жить обратно ) Поставил авто в зону таможенного контроля, подал декларацию и документы о проживании за границей, таможенный кодекс позволяет это сделать без уплаты акцизов и тд (что-то типа программы по возвращению Украинцев домой). Меня завернули, машина в зоне Таможенного контроля, каждый день простоя капает пеня. Подаю иск в суд, посмотрим чем это кончится... А вообще подумываю, а не поехать мне отсюда обратно во Францию, т.к. пол года только и занимаю своим авто, ОПГ ДФС очень хорошо нагревает руки на растаможке. Поэтому и пугают перечных такими статьями )