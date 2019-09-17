Автомобілі на єврономерах, які вже конфіскували для продажу, але не продали за три сесії торгів, віддають безкоштовно.
Дивися повний текст Куди потрапляють конфісковані авто на \"єврономерах\".
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Додано: Пон 14 жов, 2019 12:23
Куди потрапляють конфісковані авто на "єврономерах"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Куди потрапляють конфісковані авто на \"єврономерах\".
Додано: Пон 14 жов, 2019 14:05
Никуда эти авто не попадают! Т.к. заинтересованные лица в таможне не смогли пропихнуть, что есть очень странно, корупционный закон в раде в 16 и 17 году. А теперь им тем более никто не даст это сделать.
А про суды, да, это выход т.к. 7 лет прожил во Франции, приехал на своем авто жить обратно ) Поставил авто в зону таможенного контроля, подал декларацию и документы о проживании за границей, таможенный кодекс позволяет это сделать без уплаты акцизов и тд (что-то типа программы по возвращению Украинцев домой). Меня завернули, машина в зоне Таможенного контроля, каждый день простоя капает пеня. Подаю иск в суд, посмотрим чем это кончится... А вообще подумываю, а не поехать мне отсюда обратно во Францию, т.к. пол года только и занимаю своим авто, ОПГ ДФС очень хорошо нагревает руки на растаможке. Поэтому и пугают перечных такими статьями )
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:45
Это очень старая новость!!!!
Вот источник от 24 июля 2018 года:
Додано: Пон 14 жов, 2019 23:13
В цьому вся суть (і біда) українців. Вони не хочуть викорінення корупції, вони просто хочуть мати до неї доступ. Як в анекдоті: Українці хочуть двох речей: щоби зникла корупція, і щоби на випадок чого був кум який би міг все "порішати". Є ще кращий вислів: Раб мріє не про свою свободу, а про своїх рабів.(с) Марк Туллій Ціцерон.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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