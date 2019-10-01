Міністерство цифрової трансформації України планує у наступні 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют.
Дивися повний текст Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют протягом 2-3 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15
Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют протягом 2-3 років.
Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15
Минфин наверное не в курсе но майнить уже не особо то и интерсно, а через 2 год вообще никому не нужен будет майнинг )))
|