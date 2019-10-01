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Мінцифри планує легалізувати
майнінг криптовалют...

Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15

Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації України планує у наступні 2-3 роки легалізувати діяльність з майнінгу криптовалют.

Дивися повний текст Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют протягом 2-3 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 15:15

Минфин наверное не в курсе но майнить уже не особо то и интерсно, а через 2 год вообще никому не нужен будет майнинг )))
bazaroof
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 17:01

Re: Мінцифри планує легалізувати майнінг криптовалют...

а майнить и не надо будет...
-откуда деньги?
-намайнил, это же законно!
-ну ок
Diman
 
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