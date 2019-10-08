RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Наскільки українці задоволені
рівнем онлайн-покупок -...

Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25

Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок -...

Пропонуємо до обговорення:
Українці оцінюють онлайн-магазини гірше, ніж у середньому у світі: відмінний досвід, за опитуванням, мають лише 59% українців.

Дивися повний текст Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок - дослідження Google (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91348
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В уряді очікують, що українці користуватимуться...
R2 » Нед 13 жов, 2019 19:44
2 177
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2019 12:57
ssnet
Скільки українці витрачають на комуналку (інфографіка)
R2 » Суб 12 жов, 2019 17:35
6 351
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 жов, 2019 12:34
RomanTik
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...
R2 » Вів 08 жов, 2019 14:16
8 268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 22:39
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (282)
14.10.2019 17:32
Альфа-Банк (77402)
14.10.2019 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.