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Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Українці оцінюють онлайн-магазини гірше, ніж у середньому у світі: відмінний досвід, за опитуванням, мають лише 59% українців.
Дивися повний текст Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок - дослідження Google (інфографіка)
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25
AliExpress - хороший магазин, постоянно там покупаю!
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newltg
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Додано: Пон 14 жов, 2019 19:22
newltg написав:
AliExpress - хороший магазин, постоянно там покупаю!
И будете покупать. Налоги же никто не оплачивает. Ни продавец ни покупатель. И чеков не нужно. Не правда ли?
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p_a_l
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