Українці оцінюють онлайн-магазини гірше, ніж у середньому у світі: відмінний досвід, за опитуванням, мають лише 59% українців.
Дивися повний текст Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок - дослідження Google (інфографіка).
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Додано: Пон 14 жов, 2019 16:25
Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок - дослідження Google (інфографіка).
Додано: Пон 14 жов, 2019 19:22
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:12
Re: Наскільки українці задоволені рівнем онлайн-покупок -...
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:23
OLeksa Так можно сфотографировать брак и вернуть деньги. Я так неоднократно делал, всегда возвращают без вопросов. Хотя бывает это крайне редко, да и брак в большинстве случаев можно легко исправить и успешно пользоваться товаром забесплатно : ))
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