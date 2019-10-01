В кінці цього року на дорогах Києва частково запрацює автоматична система фіксації швидкісного режиму на дорогах.
Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29
Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29
Скорее бы уже. Скорости в городе надо уменьшать, с этим справятся только постоянные и большие штрафы.
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