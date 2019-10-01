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Коли запрацює система автофіксації
швидкісного режиму на...

Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29

Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...

Пропонуємо до обговорення:
В кінці цього року на дорогах Києва частково запрацює автоматична система фіксації швидкісного режиму на дорогах.

Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29

Скорее бы уже. Скорости в городе надо уменьшать, с этим справятся только постоянные и большие штрафы.
kronastius
 
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