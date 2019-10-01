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Коли запрацює система автофіксації
швидкісного режиму на...

Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29

Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...

Пропонуємо до обговорення:
В кінці цього року на дорогах Києва частково запрацює автоматична система фіксації швидкісного режиму на дорогах.

Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29

Скорее бы уже. Скорости в городе надо уменьшать, с этим справятся только постоянные и большие штрафы.
kronastius
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 05:13

Совсем совесть потерял что ли

kronastius Если люди быстро едут там, где надо медленно, это потому что нет дорог, где законно можно быстро и где нет пешеходов. Можно до усирачки понижать скорость и создавать искусственные пробки и вводить новые штрафы и повышать старые. Но проблему это не решит. Ни тех, кто ездит быстро, ни тех, кто хочет безопасности на дорогах. А диванных аналитегов как было так и будет и самое плохое, что нежелание (надеюсь) думать дальше своего носа они переносят в реальность и некоторые из них начинают принимать решения там наверху
kolavelik
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:01

Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на

  kronastius написав:Скорости в городе надо уменьшать

УЖЕ УМЕНЬШИЛИ! Было 60 км/час, а стало 50 км/час.
Вы считаете, что это много ? А на сколько, по Вашему мнению, нужно уменьшить ?
Только ради Бога, не меньше 20 км/час. а то придётся за велосипедистами бегать инспекторам со штрафами, велики тоже участники дорожного движения.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:20

Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на

Із власного досвіду - як мінімум 80 % автомобілістів порушують швидкісний режим . Причому скрізь - і в населених пунктах , і на трасі . 110 на наших дорогах - цілком адекватна висока швидкість . 70 в населеному пункті - ну насправді якби була скрізь - теж достатньо . Просто дуже часто - набагато менше , або інколи - гонщики - яким мало ... Постійна автоматична фіксація зменшить кількість "гонщиків" - буде відповідно і трохи менше аварій - менше заторів . Так що насправді фіксація потрібна всім - і в першу чергу автомобілістам ...
Puente
 
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