В кінці цього року на дорогах Києва частково запрацює автоматична система фіксації швидкісного режиму на дорогах.
Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29
Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29
Скорее бы уже. Скорости в городе надо уменьшать, с этим справятся только постоянные и большие штрафы.
Додано: Вів 15 жов, 2019 05:13
Совсем совесть потерял что ли
kronastius Если люди быстро едут там, где надо медленно, это потому что нет дорог, где законно можно быстро и где нет пешеходов. Можно до усирачки понижать скорость и создавать искусственные пробки и вводить новые штрафы и повышать старые. Но проблему это не решит. Ни тех, кто ездит быстро, ни тех, кто хочет безопасности на дорогах. А диванных аналитегов как было так и будет и самое плохое, что нежелание (надеюсь) думать дальше своего носа они переносят в реальность и некоторые из них начинают принимать решения там наверху
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:01
Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на
УЖЕ УМЕНЬШИЛИ! Было 60 км/час, а стало 50 км/час.
Вы считаете, что это много ? А на сколько, по Вашему мнению, нужно уменьшить ?
Только ради Бога, не меньше 20 км/час. а то придётся за велосипедистами бегать инспекторам со штрафами, велики тоже участники дорожного движения.
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:20
Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на
Із власного досвіду - як мінімум 80 % автомобілістів порушують швидкісний режим . Причому скрізь - і в населених пунктах , і на трасі . 110 на наших дорогах - цілком адекватна висока швидкість . 70 в населеному пункті - ну насправді якби була скрізь - теж достатньо . Просто дуже часто - набагато менше , або інколи - гонщики - яким мало ... Постійна автоматична фіксація зменшить кількість "гонщиків" - буде відповідно і трохи менше аварій - менше заторів . Так що насправді фіксація потрібна всім - і в першу чергу автомобілістам ...
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:26
Внимание, вопрос! Чем принципиально, столичное, надднепрянское, набережное шоссе отличаются от трассы??? По три полосы в каждую сторону, стоят отбойники между направлениями, нет пешеходных переходов и светофоров. Зачем там снижать скорость???? Летний период - 80, осенне-зимний - 50. Но посмотрите на погоду - снега и гололёда может не быть до НГ, а если и будет - то никто 90-100 лететь не будет. Быстрей 100 км там и не поедешь из-за трафика Скорей всего - там станет всё в пробках просто. И таких участков с десяток можно набрать - Победы, Бажана, мосты и тд.
|