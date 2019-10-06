Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...

Додано: Вів 15 жов, 2019 11:22

Вся фишка в том, что не о безопасности думают камеры. Устанавливать их будут как раз там где можно ехать 90-100кмч, а фоткать будут и штрафы слать на 50кмч. Это БИЗНЕС, по сьему денег у населения! для чего тогда частный инвестор, ему так хочется бесплатно закупить и поставить камер? нет это бизнес на рабах, на нас с вами. Что то я в киевских пробках, камер скорости не наблюдаю..а по ночам в таких улочках как раз и гоняют. Ставте камеры , в центре на узких улочках...Не лезьте на проспекты, где можно и нужно ехать 80-100.