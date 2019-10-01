В кінці цього року на дорогах Києва частково запрацює автоматична система фіксації швидкісного режиму на дорогах.
Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
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Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29
Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на дорогах Києва.
Додано: Пон 14 жов, 2019 20:29
Скорее бы уже. Скорости в городе надо уменьшать, с этим справятся только постоянные и большие штрафы.
Додано: Вів 15 жов, 2019 05:13
Совсем совесть потерял что ли
kronastius Если люди быстро едут там, где надо медленно, это потому что нет дорог, где законно можно быстро и где нет пешеходов. Можно до усирачки понижать скорость и создавать искусственные пробки и вводить новые штрафы и повышать старые. Но проблему это не решит. Ни тех, кто ездит быстро, ни тех, кто хочет безопасности на дорогах. А диванных аналитегов как было так и будет и самое плохое, что нежелание (надеюсь) думать дальше своего носа они переносят в реальность и некоторые из них начинают принимать решения там наверху
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:01
Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на
УЖЕ УМЕНЬШИЛИ! Было 60 км/час, а стало 50 км/час.
Вы считаете, что это много ? А на сколько, по Вашему мнению, нужно уменьшить ?
Только ради Бога, не меньше 20 км/час. а то придётся за велосипедистами бегать инспекторам со штрафами, велики тоже участники дорожного движения.
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:20
Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на
Із власного досвіду - як мінімум 80 % автомобілістів порушують швидкісний режим . Причому скрізь - і в населених пунктах , і на трасі . 110 на наших дорогах - цілком адекватна висока швидкість . 70 в населеному пункті - ну насправді якби була скрізь - теж достатньо . Просто дуже часто - набагато менше , або інколи - гонщики - яким мало ... Постійна автоматична фіксація зменшить кількість "гонщиків" - буде відповідно і трохи менше аварій - менше заторів . Так що насправді фіксація потрібна всім - і в першу чергу автомобілістам ...
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:26
Внимание, вопрос! Чем принципиально, столичное, надднепрянское, набережное шоссе отличаются от трассы??? По три полосы в каждую сторону, стоят отбойники между направлениями, нет пешеходных переходов и светофоров. Зачем там снижать скорость???? Летний период - 80, осенне-зимний - 50. Но посмотрите на погоду - снега и гололёда может не быть до НГ, а если и будет - то никто 90-100 лететь не будет. Быстрей 100 км там и не поедешь из-за трафика Скорей всего - там станет всё в пробках просто. И таких участков с десяток можно набрать - Победы, Бажана, мосты и тд.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:22
Вся фишка в том, что не о безопасности думают камеры. Устанавливать их будут как раз там где можно ехать 90-100кмч, а фоткать будут и штрафы слать на 50кмч. Это БИЗНЕС, по сьему денег у населения! для чего тогда частный инвестор, ему так хочется бесплатно закупить и поставить камер? нет это бизнес на рабах, на нас с вами. Что то я в киевских пробках, камер скорости не наблюдаю..а по ночам в таких улочках как раз и гоняют. Ставте камеры , в центре на узких улочках...Не лезьте на проспекты, где можно и нужно ехать 80-100.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:26
кстати полициянты с фенами и лазерами, уже частенько по Киеву стоят. Ул. Борщаговская вдоль трамвая, всех и снимают кто больше 50ти... бред. И места выбирают теже что и бывшые Гаишники.(за поворотом, в кустах, что бы им комфортно было) Шо за РеХформа. ?????
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:41
Извините, но при чем тут насколько уменьшили или ещё уменьшат допустимую скорость? Речь о соблюдении лимитов. Пока не начнут систематично штрафовать, на дорогах не будут соблюдаться никакие скоростные ограничения.
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:10
Re: Коли запрацює система автофіксації швидкісного режиму на
Тогда выражайтесь яснее - нужно СОБЛЮДАТЬ скорости в городе, а НЕ уменьшать.
А то одни умники после харьковской трагедии начали вопить "о необходимости уменьшения скорости в городе", так 450 других "умников" установили лимит в городе 50 км-час, вместо 60-ти км-час, даже не взирая на голоса некоторых людей, что "причём тут ограничение в 60, если та харьковская дура летела 111-120 ???"
Давайте выражаться яснее, друзья.
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