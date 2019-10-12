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Toyota представила новий
воднемобіль (фото)

Toyota представила новий воднемобіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 21:35

Toyota представила новий воднемобіль (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Toyota сьогодні офіційно анонсувала воднемобіль Mirai другого покоління. З яскраво вираженого седана Mirai перетворився в благородний фастбек, і в профіль виглядає не гірше Audi A7.

Дивися повний текст Toyota представила новий воднемобіль (фото).
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Заправлять водородом где и как?
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