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Toyota представила новий воднемобіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 жов, 2019 21:35
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Toyota сьогодні офіційно анонсувала воднемобіль Mirai другого покоління. З яскраво вираженого седана Mirai перетворився в благородний фастбек, і в профіль виглядає не гірше Audi A7.
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