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Apple видалила додаток, що дозволяв відстежувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:12
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Apple видалила з App Store додаток, яке використовували учасники протесту в Гонконзі, щоб відстежувати місцезнаходження поліцейських. Про це в четвер повідомило агентство Reuters.
Дивися повний текст Apple видалила додаток, що дозволяв відстежувати переміщення поліції в Гонконзі
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Додано: Вів 15 жов, 2019 07:12
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