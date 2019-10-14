Зараз у Києві триває перша черга будівництва метро на Виноградар. За проєктом, там має бути ще друга черга.
Дивися повний текст Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51
Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51
А тем временем станцию метро на Львовской площади пока не планируют достраивать.
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:42
"Жители окрестных жилых комплексов уже ждут открытия там метро. "
А застройщики за свои деньги не хотят скинуться на метро?
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