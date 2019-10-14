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Столична влада планує
побудувати метро до Пущі-Водиці

Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51

Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці

Пропонуємо до обговорення:
Зараз у Києві триває перша черга будівництва метро на Виноградар. За проєктом, там має бути ще друга черга.

Дивися повний текст Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51

А тем временем станцию метро на Львовской площади пока не планируют достраивать.
avk
 
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О, метро на троещину №2?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:13

неизвестные планы?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:42

"Жители окрестных жилых комплексов уже ждут открытия там метро. "

А застройщики за свои деньги не хотят скинуться на метро?
idealstorm
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