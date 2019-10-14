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Столична влада планує
побудувати метро до Пущі-Водиці

Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51

Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці

Пропонуємо до обговорення:
Зараз у Києві триває перша черга будівництва метро на Виноградар. За проєктом, там має бути ще друга черга.

Дивися повний текст Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51

А тем временем станцию метро на Львовской площади пока не планируют достраивать.
avk
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:07

О, метро на троещину №2?
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:42

"Жители окрестных жилых комплексов уже ждут открытия там метро. "

А застройщики за свои деньги не хотят скинуться на метро?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:53

депо в Пуще?
На Печерске дешевле будет
telesystem444
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:17

Re: Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці

Краще в Ірпінь і Бучу побудувати. Не розумію, як можна взагалі можна ігнорувати ці напрямки? Область? Невже нереально домовитися про співфінансування і розподілити бюджет. Там десятки тисяч пасажирів, які платять "чорним" перевізникам або змушені використовувати власний автотранспорт, утворюючи затори.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:58

Столичные власти планировать могут сколько угодно, но как только вопрос встает а кто будет финансировать эти планы в городе где даже горячей воды по месяцу-два-три-четыре в году нет, то планы отпадают сами собой.
И в последние годы ситуация резко ухудшается по всем направлениям.
Свет уже пропадает даже.
blueiceua
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