Зараз у Києві триває перша черга будівництва метро на Виноградар. За проєктом, там має бути ще друга черга.
Дивися повний текст Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51
Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці.
Додано: Вів 15 жов, 2019 07:51
А тем временем станцию метро на Львовской площади пока не планируют достраивать.
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:42
"Жители окрестных жилых комплексов уже ждут открытия там метро. "
А застройщики за свои деньги не хотят скинуться на метро?
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:17
Re: Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці
Краще в Ірпінь і Бучу побудувати. Не розумію, як можна взагалі можна ігнорувати ці напрямки? Область? Невже нереально домовитися про співфінансування і розподілити бюджет. Там десятки тисяч пасажирів, які платять "чорним" перевізникам або змушені використовувати власний автотранспорт, утворюючи затори.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:58
Столичные власти планировать могут сколько угодно, но как только вопрос встает а кто будет финансировать эти планы в городе где даже горячей воды по месяцу-два-три-четыре в году нет, то планы отпадают сами собой.
И в последние годы ситуация резко ухудшается по всем направлениям.
Свет уже пропадает даже.
Додано: Вів 15 жов, 2019 14:58
Re: планы?
Планы только на словах. Как только начинают копать - стоимость возрастает в 2 раза минимум, а планы меняются/рушатся.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:46
Что бы метрополитен - был прибыльным протяженность его должна составлять порядка 300 км.
- Для Киева это более, чем реально - и потребность есть критическая с платёжеспособным пассажиропотоком.
При чём уже существует перенапряг с автотранспортом - альтернативы которому НЕТ.
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