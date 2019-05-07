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У Миколаєві майже вдвічі
зросли ціни на проїзд в...

У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:03

У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в...

Пропонуємо до обговорення:
З 25 жовтня тариф на проїзд в трамваях і тролейбусах Миколаєва підвищиться з 3 до 5 грн. Таке рішення узгодили сьогодні, 11 жовтня, члени виконкому Миколаївської міської ради.

Дивися повний текст У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в електротранспорті.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 08:03

Как же так? Ведь сгинул проклятущий ротердам+, который мешал спасению наших бессмертных душ, а проезд все равно подорожал!
Только мне кажется, что кого-то жестоко на и пали? Подняли в прессе истерию и на ней во власть заехали?
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 09:25

Re: У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд

электрокары в городе..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:48

на 60% рост. А за счет чего такой рост.
Наверняка повышене цен необоснованное, как и в киеве.
Самопроизвол чиновников.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:56

че-то у вас на картинке какой-то троллейбус в кремлевско-сепарских цветах )))
Alex2007
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