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У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 08:03
Пропонуємо до обговорення:
З 25 жовтня тариф на проїзд в трамваях і тролейбусах Миколаєва підвищиться з 3 до 5 грн. Таке рішення узгодили сьогодні, 11 жовтня, члени виконкому Миколаївської міської ради.
Дивися повний текст У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в електротранспорті
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R2
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Додано: Вів 15 жов, 2019 08:03
Как же так? Ведь сгинул проклятущий ротердам+, который мешал спасению наших бессмертных душ, а проезд все равно подорожал!
Только мне кажется, что кого-то жестоко на и пали? Подняли в прессе истерию и на ней во власть заехали?
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andriyzhagun
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:25
электрокары в городе..
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sal
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:48
на 60% рост. А за счет чего такой рост.
Наверняка повышене цен необоснованное, как и в киеве.
Самопроизвол чиновников.
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blueiceua
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:56
че-то у вас на картинке какой-то троллейбус в кремлевско-сепарских цветах )))
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Alex2007
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Додано: Вів 15 жов, 2019 14:09
Alex2007
Словения, Словакия, Сербия, Нидерланды ....
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Галина441
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:21
blueiceua В Николаеве люди должны также поднять требование по зп, а бизнессс должен повысить цены на 60%
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golllmax
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:45
проезд 3 гривни- маразм. 5 тоже халява, при чем здесь амстердам и новая каховка???? Праздник идиотизма заканчивается
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grig90vic
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Додано: Вів 15 жов, 2019 16:10
blueiceua написав:
А за счет чего такой рост.
А что инфляцию уже отменили?
3 гривны Карл!!!
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Конрад Карлович
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