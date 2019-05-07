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У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:32
Та в Харькове уже по 6 гривен давным-давно, а тут прибедняются все : ))
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Hayter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 06:53
Alex2007 написав:
че-то у вас на картинке какой-то троллейбус в кремлевско-сепарских цветах )))
Да нет- это цвета Аквафреш! : ))
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Правдоруб
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