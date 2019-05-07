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У Миколаєві майже вдвічі
зросли ціни на проїзд в...

У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 06:32

Та в Харькове уже по 6 гривен давным-давно, а тут прибедняются все : ))
Hayter
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 06:53

  Alex2007 написав:че-то у вас на картинке какой-то троллейбус в кремлевско-сепарских цветах )))

Да нет- это цвета Аквафреш! : ))
Правдоруб
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:26

  blueiceua написав:на 60% рост. А за счет чего такой рост.
Наверняка повышене цен необоснованное, как и в киеве.
Самопроизвол чиновников.

Тобто 3 гривні це нормально? 10 євроцентів + купа пільговиків це нормально?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:28

  andriyzhagun написав:Как же так? Ведь сгинул проклятущий ротердам+, который мешал спасению наших бессмертных душ, а проезд все равно подорожал!
Только мне кажется, что кого-то жестоко на и пали? Подняли в прессе истерию и на ней во власть заехали?

Це напевно тому що кто-то хотів бути "жестоко на э ний".
andrijk777
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  #<12
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