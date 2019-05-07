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У Миколаєві майже вдвічі зросли ціни на проїзд в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:32
Та в Харькове уже по 6 гривен давным-давно, а тут прибедняются все : ))
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Hayter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 06:53
Alex2007 написав:
че-то у вас на картинке какой-то троллейбус в кремлевско-сепарских цветах )))
Да нет- это цвета Аквафреш! : ))
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Правдоруб
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Додано: Сер 16 жов, 2019 08:26
blueiceua написав:
на 60% рост. А за счет чего такой рост.
Наверняка повышене цен необоснованное, как и в киеве.
Самопроизвол чиновников.
Тобто 3 гривні це нормально? 10 євроцентів + купа пільговиків це нормально?
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andrijk777
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Додано: Сер 16 жов, 2019 08:28
andriyzhagun написав:
Как же так? Ведь сгинул проклятущий ротердам+, который мешал спасению наших бессмертных душ, а проезд все равно подорожал!
Только мне кажется, что кого-то жестоко на и пали? Подняли в прессе истерию и на ней во власть заехали?
Це напевно тому що кто-то хотів бути "жестоко на э ний".
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andrijk777
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:48
Kudrjavuy написав:
Для Николаева - это довольно таки большие деньги!
Это неправда. Достаточно взглянуть на автопарк.
Ну или посмотрите на среднюю зп - она ниже чем по Украине максимум процентов на 10.
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Конрад Карлович
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