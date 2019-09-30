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Opel оголосила про початок виробництва електромобіля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Opel поставить на конвеєр новий електромобіль Corsa-e вже на початку 2020 року.
Дивися повний текст Opel оголосила про початок виробництва електромобіля Corsa (фото)
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Додано: Вів 15 жов, 2019 09:07
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