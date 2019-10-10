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Запроваджено новий штраф для водіїв, які здійснюють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 09:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці "Дорожній адвокат".
Дивися повний текст Запроваджено новий штраф для водіїв, які здійснюють перевезення вантажів або пасажирів
.
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