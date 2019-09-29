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Для киян стали доступні нові
сервіси реєстраційних послуг

Для киян стали доступні нові сервіси реєстраційних послуг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:11

Для киян стали доступні нові сервіси реєстраційних послуг

Пропонуємо до обговорення:
На веб-порталі надання електронних послуг КМДА з'явилась можливість заявникам отримати дані з інформаційної системи «Реєстр територіальної громади Києва» у віддаленому доступі.

Дивися повний текст Для киян стали доступні нові сервіси реєстраційних послуг.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:11

класно, но как обычно ничего не работает и страница в разработке
andre_tortola
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