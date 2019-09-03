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Військовий збір пропонують скасувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Коли пропонують скасувати - з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38
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