Коли пропонують скасувати - з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38
Військовий збір пропонують скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати.
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