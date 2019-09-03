RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Військовий збір
пропонують скасувати

Військовий збір пропонують скасувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38

Військовий збір пропонують скасувати

Пропонуємо до обговорення:
Коли пропонують скасувати - з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91353
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38

Да!
sal
 
Повідомлень: 3532
З нами з: 25.03.16
Подякував: 693 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують створити Криптодолину
R2 » Чет 10 жов, 2019 16:46
8 336
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 10:36
qas
В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 жов, 2019 14:01
25 2020
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 20:56
EKO
Депутати пропонують продавати sim-картки за паспортами 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 03 вер, 2019 11:41
33 2648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 вер, 2019 11:57
pavilion_dv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
"Укрбуд" (23)
15.10.2019 12:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.