|
|
Військовий збір пропонують скасувати
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Коли пропонують скасувати - з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91359
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38
Да!
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3532
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 693 раз.
- Подякували: 280 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:45
Давно уже пора отменить.
Надеюсь на этот раз все получиться.
-
blueiceua
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 09.04.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:57
а можно отменить дубинского?
-
ruslan42212
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 14.11.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:34
blueiceua написав:
Давно уже пора отменить.
Надеюсь на этот раз все получиться.
Полностью согласен.
-
avk
-
-
- Повідомлень: 881
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8
|337
|
П'ят 11 жов, 2019 10:36
qas
|
|25
|2024
|
Вів 08 жов, 2019 20:56
EKO
|
|33
|2648
|