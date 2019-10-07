Коли пропонують скасувати - з 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38
Військовий збір пропонують скасувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати.
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:34
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24
ruslan42212 Та Да Дубинский глашатый олигархов (точнее Коломойского, но подыгрывает и другим заявляя красивые лозунги), его неплохо отменить, как собственно и Шария
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:53
Re: Військовий збір пропонують скасувати
Дубинскому главное проявить активность. На предложение добавить налогов народ отреагировал отрицательно - значит нужно предложить отменить. И не важно, что совсем недавно уже говорили, что никто отменять военный сбор не будет.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:57
Re: Військовий збір пропонують скасувати
Це поціалку треба скасувати... Вже війну закінчили мабуть і перемогли
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11
Re: Військовий збір пропонують скасувати
Что-то мне это напоминает как в своё время "проффесора" убрали сбор на дороги при прохождении ТО. Все тоже радовались, но недолго. Потому что команда Януковича влупила этот сбор в цену бензина, который тут же подорожал больше чем на 10%. Сдирать стали больше, и до дорог эти деньги уже не доходили, и не доходят. Распределяются урядом.
Думаю, тут такая же многоходовочка будет. 60 грн налога с зарплат на армию снимут, но добавят подоходный. И армия опять будет прозябать, а чинуши жирнеть на бюджетных деньгах.
Кто не пьёт, тот не рискует.
|