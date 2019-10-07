RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Військовий збір
пропонують скасувати

Військовий збір пропонують скасувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38

Військовий збір пропонують скасувати

Пропонуємо до обговорення:
Коли пропонують скасувати - з 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст Військовий збір пропонують скасувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91362
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 10:38

Да!
sal
 
Повідомлень: 3541
З нами з: 25.03.16
Подякував: 693 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:45

Давно уже пора отменить.
Надеюсь на этот раз все получиться.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:57

а можно отменить дубинского?
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 14.11.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:34

  blueiceua написав:Давно уже пора отменить.
Надеюсь на этот раз все получиться.

Полностью согласен.
avk
 
Повідомлень: 881
З нами з: 20.03.10
Подякував: 48 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:01

Хотелось бы, хотя копейки.
Галина441
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:24

ruslan42212 Та Да Дубинский глашатый олигархов (точнее Коломойского, но подыгрывает и другим заявляя красивые лозунги), его неплохо отменить, как собственно и Шария
golllmax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 422
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:53

Re: Військовий збір пропонують скасувати

Дубинскому главное проявить активность. На предложение добавить налогов народ отреагировал отрицательно - значит нужно предложить отменить. И не важно, что совсем недавно уже говорили, что никто отменять военный сбор не будет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 217
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:57

Re: Військовий збір пропонують скасувати

Це поціалку треба скасувати... Вже війну закінчили мабуть і перемогли :evil: :twisted:
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8318
З нами з: 15.04.09
Подякував: 443 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11

Re: Військовий збір пропонують скасувати

Что-то мне это напоминает как в своё время "проффесора" убрали сбор на дороги при прохождении ТО. Все тоже радовались, но недолго. Потому что команда Януковича влупила этот сбор в цену бензина, который тут же подорожал больше чем на 10%. Сдирать стали больше, и до дорог эти деньги уже не доходили, и не доходят. Распределяются урядом.
Думаю, тут такая же многоходовочка будет. 60 грн налога с зарплат на армию снимут, но добавят подоходный. И армия опять будет прозябать, а чинуши жирнеть на бюджетных деньгах.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1848
З нами з: 18.05.16
Подякував: 254 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Посадові оклади пропонують встановлювати по-новому
R2 » Вів 15 жов, 2019 16:08
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 16:08
rist1cnum
В Україні пропонують створити Криптодолину
R2 » Чет 10 жов, 2019 16:46
8 338
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2019 10:36
qas
В Україні можуть ввести збір від операцій з купівлі... 1, 2, 3
R2 » Пон 07 жов, 2019 14:01
25 2025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 20:56
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2893)
15.10.2019 18:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.