Військовий збір пропонують скасувати

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:01

  Фантом написав:Что-то мне это напоминает как в своё время "проффесора" убрали сбор на дороги при прохождении ТО. Все тоже радовались, но недолго. Потому что команда Януковича влупила этот сбор в цену бензина, который тут же подорожал больше чем на 10%. Сдирать стали больше, и до дорог эти деньги уже не доходили, и не доходят. Распределяются урядом.
Думаю, тут такая же многоходовочка будет. 60 грн налога с зарплат на армию снимут, но добавят подоходный. И армия опять будет прозябать, а чинуши жирнеть на бюджетных деньгах.

Где то близко.

- "Свинарчукам" тогда с какого корыта кормиться?
- А их выросло....
Может "не с той стороны заходят"?
- Или "как Вы не садитесь, в ... Вы не годитесь!"
- Словно по басне Крылова.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:12

Почему не сидят свинарчуки?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40

  Vint написав:Почему не сидят свинарчуки?

:arrow: https://www.youtube.com/watch?v=QIyw-83rrbg
ТИХИЙ
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