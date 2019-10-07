Військовий збір пропонують скасувати

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Фантом написав:Что-то мне это напоминает как в своё время "проффесора" убрали сбор на дороги при прохождении ТО. Все тоже радовались, но недолго. Потому что команда Януковича влупила этот сбор в цену бензина, который тут же подорожал больше чем на 10%. Сдирать стали больше, и до дорог эти деньги уже не доходили, и не доходят. Распределяются урядом. Думаю, тут такая же многоходовочка будет. 60 грн налога с зарплат на армию снимут, но добавят подоходный. И армия опять будет прозябать, а чинуши жирнеть на бюджетных деньгах.
Где то близко.
- "Свинарчукам" тогда с какого корыта кормиться? - А их выросло.... Может "не с той стороны заходят"? - Или "как Вы не садитесь, в ... Вы не годитесь!" - Словно по басне Крылова.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.