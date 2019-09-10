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Boeing інвестує $20 млн у розвиток космічного туризму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:49
Пропонуємо до обговорення:
Boeing інвестує $20 млн в вертикально інтегровану компанію Virgin Galactic, яка займається розвитком космічного туризму.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:49
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