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Boeing інвестує $20 млн у
розвиток космічного туризму

Boeing інвестує $20 млн у розвиток космічного туризму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:49

Boeing інвестує $20 млн у розвиток космічного туризму

Пропонуємо до обговорення:
Boeing інвестує $20 млн в вертикально інтегровану компанію Virgin Galactic, яка займається розвитком космічного туризму.

Дивися повний текст Boeing інвестує $20 млн у розвиток космічного туризму.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:49

Max X в космических масштабах.
Боинг на мыло!
blueiceua
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