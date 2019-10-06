Україна в 2015 році фактично перейшла на плаваючий валютний курс.
Дивися повний текст НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 11:54
НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара.
Додано: Вів 15 жов, 2019 11:55
Смысл офциального курса в отсутстви такого смысла.
А вообщще показать, что нацбанк у нас где-то есть и типа работает.
И нацбанк требует финансирования огромных за его сотрудников - видите, даже официальный курс устанавливаем.
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