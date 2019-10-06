RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ роз'яснив сенс офіційного
курсу гривні до долара

НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:54

НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара

Пропонуємо до обговорення:
Україна в 2015 році фактично перейшла на плаваючий валютний курс.

Дивися повний текст НБУ роз'яснив сенс офіційного курсу гривні до долара.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91359
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:55

Смысл офциального курса в отсутстви такого смысла.
А вообщще показать, что нацбанк у нас где-то есть и типа работает.
И нацбанк требует финансирования огромных за его сотрудников - видите, даже официальный курс устанавливаем.
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 641
З нами з: 09.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Голова Citibank в Україні дав прогноз щодо курсу гривні...
R2 » Нед 13 жов, 2019 22:33
1 332
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 жов, 2019 08:11
avn707
Експерти поліпшили прогноз курсу гривні до долара на...
R2 » Суб 12 жов, 2019 13:18
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 13:18
otg
Автоюрист роз'яснив нюанси скасування акцизу на імпорт...
R2 » Нед 06 жов, 2019 21:21
1 180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 21:21
antonivs3

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77455)
15.10.2019 13:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.