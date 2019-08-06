Верховний Суд визнав незаконним рішення Київради про заборону реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00.
Дивися повний текст Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у Києві вночі.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:08
Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у Києві вночі.
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:08
Ввести новый запрет, с 23.05 до 10.00, преступности меньше и польза есть,
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:29
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