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Верховний Суд скасував заборону
на продаж алкоголю у...

Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:08

Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд визнав незаконним рішення Київради про заборону реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00.

Дивися повний текст Верховний Суд скасував заборону на продаж алкоголю у Києві вночі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:08

Ввести новый запрет, с 23.05 до 10.00, преступности меньше и польза есть,
bklochok
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:29

  bklochok написав:Ввести новый запрет, с 23.05 до 10.00, преступности меньше и польза есть,

Алкоголь к преступности мало имеет отношение. Грабежи в тёмное время суток в безлюдных местах осуществляют не пьяные, а наркоманы.
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