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В Україні створять єдиний реєстр держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:14
Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде створено єдиний реєстр державних службовців України.
Дивися повний текст В Україні створять єдиний реєстр держслужбовців
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:14
большинство министерств, кроме МО, МВД, вывести с госслужбы
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bklochok
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