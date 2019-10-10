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В Україні створять єдиний
реєстр держслужбовців

В Україні створять єдиний реєстр держслужбовців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:14

В Україні створять єдиний реєстр держслужбовців

Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде створено єдиний реєстр державних службовців України.

Дивися повний текст В Україні створять єдиний реєстр держслужбовців.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:14

большинство министерств, кроме МО, МВД, вывести с госслужбы
bklochok
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