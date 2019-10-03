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Міжбанк: у вівторок
курсові ігри продовжаться

Міжбанк: у вівторок курсові ігри продовжаться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36

Міжбанк: у вівторок курсові ігри продовжаться

Пропонуємо до обговорення:
У вівторок ситуація на валютному ринку знову може досить швидко змінюватися, а курсові ігри триватимуть.

Дивися повний текст Міжбанк: у вівторок курсові ігри продовжаться.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36

Сегодняшний прогноз не сбылся...Или еще не вечер, и все опустится?
alex77
 
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