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Міжбанк: у вівторок курсові ігри продовжаться
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36
Пропонуємо до обговорення:
У вівторок ситуація на валютному ринку знову може досить швидко змінюватися, а курсові ігри триватимуть.
Дивися повний текст Міжбанк: у вівторок курсові ігри продовжаться
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36
Сегодняшний прогноз не сбылся...Или еще не вечер, и все опустится?
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alex77
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