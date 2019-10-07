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Метро на Троєщину зможуть
побудувати через 3-5 років -...

Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:39

Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років -...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.

Дивися повний текст Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років - Кличко.
R2
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Не хочу!
Тоді у кожному дворі втикнуть "висоточку" і ні що цей процес не зупинить!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:45

кроме финансирования нужно ещё иметь проектную документацию, а на её разработку 1-1,5 года...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:59

А что, чтобы вырыть тоннели, нужно ждать обязательно сдачу моста? Так сделайте всё, кроме участка завязанном на мосту... я требую перейти на Agile !!!
idealstorm
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