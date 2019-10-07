Мер Києва Віталій Кличко заявив, що лінію метро на Троєщину вдасться побудувати через 3-5 років за умови фінансування.
Дивися повний текст Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років - Кличко.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 12:39
Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Метро на Троєщину зможуть побудувати через 3-5 років - Кличко.
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:40
Не хочу!
Тоді у кожному дворі втикнуть "висоточку" і ні що цей процес не зупинить!
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:45
кроме финансирования нужно ещё иметь проектную документацию, а на её разработку 1-1,5 года...
Додано: Вів 15 жов, 2019 12:59
А что, чтобы вырыть тоннели, нужно ждать обязательно сдачу моста? Так сделайте всё, кроме участка завязанном на мосту... я требую перейти на Agile !!!
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