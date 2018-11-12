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Продам Корпоративный
инвестиционный фонд КИФ

Продам Корпоративный инвестиционный фонд КИФ
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:50

Продам Корпоративный инвестиционный фонд КИФ

Продается венчурный корпоративный инвестиционный фонд. Новый. Зарегистрирован Регламент.
Регистрация сентябрь 2019 год. Юридический адрес - Киев.
УК на 5,4 млн. грн.
Внесен в Единый реестр Института совместного инвестирования.
Возможно увеличение проспекта эмиссии до требуемого уровня в течении месяца. Увеличение входит в стоимость.

Корпоративный фонд - фискально-прозрачное учреждение. Не платит налоги до момента ликвидации либо распределения прибыли путем выплаты дивидендов. Формируется на 20 лет. Размер капитала от 5,4 млн. грн. до бесконечности.
Право на паи фонда оформлены акциями в бездокументарной форме. Фондом управляет Компания по управлению Активами (профучастник рынка ЦБ).

Александр
050-277-22-76
marketinvestgroup
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