Рівень оплати праці суддів Верховного Суду має відповідати якості їхньої роботи, яка також має змінитися в результаті розвантаження суду.
Дивися повний текст Суддям ВС хочуть урізати зарплати.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11
Суддям ВС хочуть урізати зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суддям ВС хочуть урізати зарплати.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11
Ці люди не за зарплату працюють. Ви їм її хоч повністю скасуйте і як в анекдоті, введіть плату за вхід - все одно будуть ходити на роботу.
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