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Суддям ВС хочуть
урізати зарплати

Суддям ВС хочуть урізати зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11

Суддям ВС хочуть урізати зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Рівень оплати праці суддів Верховного Суду має відповідати якості їхньої роботи, яка також має змінитися в результаті розвантаження суду.

Дивися повний текст Суддям ВС хочуть урізати зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11

Ці люди не за зарплату працюють. Ви їм її хоч повністю скасуйте і як в анекдоті, введіть плату за вхід - все одно будуть ходити на роботу.
NetSerpent
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