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Суддям ВС хочуть
урізати зарплати

Суддям ВС хочуть урізати зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11

Суддям ВС хочуть урізати зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Рівень оплати праці суддів Верховного Суду має відповідати якості їхньої роботи, яка також має змінитися в результаті розвантаження суду.

Дивися повний текст Суддям ВС хочуть урізати зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11

Ці люди не за зарплату працюють. Ви їм її хоч повністю скасуйте і як в анекдоті, введіть плату за вхід - все одно будуть ходити на роботу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:10

Re: Суддям ВС хочуть урізати зарплати

Интересно, а как предполагается делать "чтобы большая часть дел оставалась на уровне судов первой инстанции"? Дать судам первой инстанции возможность запрещать апелляции?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:17

По перше зараз число судів в місцевих судах скорочено і ніяк не набирають, призеденту все не на часі.
По друге треба змінити сам підхід, зараз все вирішує прокурор, я к він напише так суддя і зробить, він не про що не думає ітільки в деяких випадках, коли йому заносять окремо від прокурора може щось змінити (нажаль заносити прокурору зараз набагато безпечніше). Для цього треба заробити щоб заносити прокурору було також небезпечно як і судді.
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:27

  pogorelets написав:По перше зараз число судів в місцевих судах скорочено і ніяк не набирають, призеденту все не на часі.
По друге треба змінити сам підхід, зараз все вирішує прокурор, я к він напише так суддя і зробить, він не про що не думає ітільки в деяких випадках, коли йому заносять окремо від прокурора може щось змінити (нажаль заносити прокурору зараз набагато безпечніше). Для цього треба заробити щоб заносити прокурору було також небезпечно як і судді.

Не городите глупость!


А тем более по многим судам без судей - ожидают ликвидации архивов(5 лет). Там накуралесино по беспределу столько, что..... - дешевле эти "суды" сжечь.


- Отсутствует ключевой "момент"!
- Не кому "держать базар" за оспоренное решение.
А количество дел выигранных по ЕСПЧ против Украины зашкаливает.
- по многим же "делам" должны существовать "посадки", чего организованный криминал у власти допустить по определению не может!

Ситуация Патова!
Без применения оружия - не разобраться.(ибо официально все Правовые методы исчерпаны, как в Украине, так и в ЕСПЧ)
"Занавес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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