Рівень оплати праці суддів Верховного Суду має відповідати якості їхньої роботи, яка також має змінитися в результаті розвантаження суду.
Дивися повний текст Суддям ВС хочуть урізати зарплати.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11
Суддям ВС хочуть урізати зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Суддям ВС хочуть урізати зарплати.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:11
Ці люди не за зарплату працюють. Ви їм її хоч повністю скасуйте і як в анекдоті, введіть плату за вхід - все одно будуть ходити на роботу.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:10
Re: Суддям ВС хочуть урізати зарплати
Интересно, а как предполагается делать "чтобы большая часть дел оставалась на уровне судов первой инстанции"? Дать судам первой инстанции возможность запрещать апелляции?
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:17
По перше зараз число судів в місцевих судах скорочено і ніяк не набирають, призеденту все не на часі.
По друге треба змінити сам підхід, зараз все вирішує прокурор, я к він напише так суддя і зробить, він не про що не думає ітільки в деяких випадках, коли йому заносять окремо від прокурора може щось змінити (нажаль заносити прокурору зараз набагато безпечніше). Для цього треба заробити щоб заносити прокурору було також небезпечно як і судді.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:27
Не городите глупость!
А тем более по многим судам без судей - ожидают ликвидации архивов(5 лет). Там накуралесино по беспределу столько, что..... - дешевле эти "суды" сжечь.
- Отсутствует ключевой "момент"!
- Не кому "держать базар" за оспоренное решение.
А количество дел выигранных по ЕСПЧ против Украины зашкаливает.
- по многим же "делам" должны существовать "посадки", чего организованный криминал у власти допустить по определению не может!
Ситуация Патова!
Без применения оружия - не разобраться.(ибо официально все Правовые методы исчерпаны, как в Украине, так и в ЕСПЧ)
"Занавес".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:33
Где-то в архивах есть такой "закон":
- что "судья" принимает участие в решении оспоренного заведомо неправосудного решения.
- Необходимо дать возможность каждому "ошибающемуся" работнику "украинской фемиды" честно отработать свои "ошибки" в казённых шахтах, работой на благо Государства.
- Тогда никто публично не будет оглашать их ориентацию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:55
Re: Суддям ВС хочуть урізати зарплати
Отдельно хочу отметить, что 200 судей для 6 Высших судов - это ещё и не много.
При чём на них официально "висит" десятки тысяч "дел".
- За каждое, жалобщик, уже готов и пойдёт в ЕСПЧ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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