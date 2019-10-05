Суддям ВС хочуть урізати зарплати

Додано: Вів 15 жов, 2019 17:55

Отдельно хочу отметить, что 200 судей для 6 Высших судов - это ещё и не много.

При чём на них официально "висит" десятки тысяч "дел".

- За каждое, жалобщик, уже готов и пойдёт в ЕСПЧ.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.