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Банкіри домовилися з МВФ і НБУ
про зниження мінімального...

Банкіри домовилися з МВФ і НБУ про зниження мінімального...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:58

Банкіри домовилися з МВФ і НБУ про зниження мінімального...

Пропонуємо до обговорення:
Чинний Закон України встановлює мінімальний розмір статутного капіталу для банку не нижче 500 мільйонів гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:58

зате можна збирати пару сот ярдів на депозити і тирити аля коломойскій со товаріщі.
igorbuda52
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