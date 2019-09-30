Чинний Закон України встановлює мінімальний розмір статутного капіталу для банку не нижче 500 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Банкіри домовилися з МВФ і НБУ про зниження мінімального статутного капіталу.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 15:58
Банкіри домовилися з МВФ і НБУ про зниження мінімального...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри домовилися з МВФ і НБУ про зниження мінімального статутного капіталу.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:58
зате можна збирати пару сот ярдів на депозити і тирити аля коломойскій со товаріщі.
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